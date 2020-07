Calciomercato Juventus, nuova idea dalla Premier per la corsia destra

La Juventus continua a programmare diversi colpi per la prossima stagione, e tra le varie idee ci sarebbe anche quella di andare a rinforzare la corsia destra di difesa. I giocatori nel mirino sono tanti, ma uno in particolare avrebbe attirato l’attenzione di tutti: Hector Bellerin.

Mercato Juventus: idea Bellerin, concorrenza PSG

Bellerin è uno dei terzini più veloci in Europa, e la sua esperienza all’Arsenal è stata sicuramente da ricordare. Lo spagnolo ha infatti scalato parecchie gerarchie dai suoi primi anni ai Gunners, fino a diventare uno dei capitani. Le sue qualità sono indubbie, ed è per questo che la Juventus avrebbe pensato a lui come prossimo colpo. Gli attuali laterali bianconeri non danno troppe sicurezze, e nel corso di questa annata sono stati tanti i problemi fisici. Sarri e dirigenza hanno bisogno di un nuovo innesto, e starebbero pensando proprio al giocatore spagnolo per rinforzarsi. C’è però un ostacolo: la concorrenza del PSG, che stando a quanto riportato da The Express, starebbe accelerando parecchio.

Colpo Bellerin: anche il Bayern interessato?

La Juventus pensa a Bellerin per la fascia destra, ma dovrà guardarsi le spalle non solo dal PSG, ma anche da un altro club: il Bayern Monaco. La squadra bavarese avrebbe identificato nello spagnolo il perfetto innesto per l’estate, che possa nascere una corsa a 3?

