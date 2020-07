Mercato Inter: il Psg pesca in Serie A per il dopo Thiago Silva

La società parigina ha individuato il giusto erede del difensore brasiliano che ancora non ha scelto la sua prossima destinazione.

Inter, Leonardo vuole Bastoni in Francia

Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di parecchi club stranieri. Alessandro Bastoni è entrato nel mirino del Paris Saint Germain. Il dirigente della squadra francese Leonardo, ha scelto il nazionale under-21 come prossimo difensore centrale del club. Vista la partenza di Thiago Silva a parametro zero alla fine di questa stagione, i parigini vorrebbero acquistare il calciatore cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta. Bastoni, che con Antonio Conte ha trovato il posto da titolare rubandolo a Diego Godin, ha ben impressionato questa stagione con la maglia neroazzurra.

Il numero 95, ogni volta che è sceso in campo, è risultato quasi sempre uno dei migliori in campo. Anche il Manchester City di Pep Guardiola ha individuato nell’ex Parma il difensore adatto per poter ripartire la prossima stagione.

In questa trattativa può scendere in campo…Raiola!

Per il momento è stato un semplice ‘pourparler‘ da entrambe le parti. In questa trattativa potrebbe entrare in scena Mino Raiola, agente proprio di Bastoni. Lavorerebbe come intermediario in questa trattativa e si sa, non sarebbe la prima volta. Basti pensare alle ultime operazioni, più importanti, conclusi dal procuratore di Nocera Inferiore in questa stagione. Come il passaggio di De Ligt dall’Ajax alla Juventus per 75 milioni di euro e quello di Manolas dalla Roma al Napoli per 36.