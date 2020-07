Liga, il Real Madrid spicca il volo, Sergio Ramos a segno: +7 sul Barça

Il Real Madrid non frena più: la squuadra di Zinedine Zidane ha vinto ancora e, in attesa del Barcellona, si è portato a +7 in classifica.

Liga, il Real Madrid vola: +7 sul Barcellona

Il Real Madrid espugna il San Mamés grazie all’ennesima rete di Sergio Ramos e continua la scalata verso la vittoria del campionato. La decima rete del capitano Blancos ha portato il club della capitale a +7 dal Barcellona secondo in classifica, caduto in una crisi da vittorie con pochi precedenti. I catalani questa sera affronteranno il Villareal al Estadio de la Ceramica con il vento a sfavore, vista l’ennesimo colpo inflitto dai ragazzi di Zinedine Zidane, perfetti anche oggi nella gara contro l’Athletic Bilbao.

La Liga torna nella capitale?

La gara è stata sbloccata da un calcio di rigore di Sergio Ramos che, freddissimo, ha battuto Simon e ha portato i blancos alla vittoria dopo un primo tempo molto difficile. Ora la Liga è completamente nelle mani dei ragazzi di Zidane che proveranno a riportare il titolo al nella capitale dopo 3 stagioni. A quattro gare dal termine, con un potenziale +4 di vantaggio dai rivali di sempre, per il Real Madrid basterà vincere le prossime due gare e ufficializzare il titolo.

