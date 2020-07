Lazio-Milan, Pioli: “Molti pensano cose distorte da quella che è la situazione”

Lazio-Milan, Pioli soddisfatto dei suoi dopo il match all’Olimpico

Ha parlato ai microfoni di DAZN, nel post-partita di Lazio-Milan, Stefano Pioli. Ecco le parole del tecnico rossonero al margine della sfida vinta all’Olimpico.

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Le parole di Pioli

“Stiamo già pensando alla Juventus, si gioca troppo spesso e sono sfide troppo importanti. La squadra ha giocato bene e abbiamo meritato la vittoria. Importante pensare già alla Juve però, proviamo ad insistere. Quando prepari le partite cerchi di limitare le qualità degli avversari ed è quello che abbiamo tentato di fare, hanno fatto bene. Siamo stati lucidi, soprattutto in possesso, trovando sempre pericolosità. Buonissima prova, ma archiviamola con soddisfazione e pensiamo alla Juve. Sto già pensando alle scelte. Ibrahimovic? Valore aggiunto al club, ci ha fatto crescere, parliamo di un giocatore che al di là dell’età può fare e sta facendo la differenza. E’ dentro di noi, è un piacere vederlo così all’interno della squadra. Finiamo bene il nostro campionato. Molti pensano, vedendo le cose al di fuori, che le cose siano negative qui. Io invece sono serenissimo a Milanello, ho un gruppo disponibilissimo, che conoscono il valore incredibile che ha la maglia del Milan. Il club non ci fa mancare niente, siamo troppo concentrati, perché crediamo di poter lottare fino alla fine, per riportare il Milan almeno in Europa League, perché parliamo di uno dei club più prestigiosi al mondo. Sono sicuro che i miei ragazzi saranno tutto fino alla fine”.