Inter-Bologna, Ranocchia e Sansone nel pre-partita

Inter-Bologna, le parole dei protagonisti nel pre-partita

Hanno parlato nel pre-partita di Inter-Bologna, direttamente ai microfoni di DAZN, due dei protagonisti – da una parte e dall’altra – del match. Ecco le parole di Ranocchia e Nicola Sansone.

Le parole di Ranocchia

“Spingiamo un pochino di più con i nostri interni, poi prepariamo le palle inattive, sono cose importanti e un’arma importante”.

Le parole di Sansone

“Ci crediamo davvero all’Europa e non pensiamo più alla salvezza. La matematica non ce lo permette ancora, ma non mi nascondo: puntiamo all’Europa League. Mi manca il gol? Non importa, penso alla squadra”.