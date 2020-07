Calciomercato Parma: un grande ex torna a giocare in Serie A

Sebastian Giovinco, attaccante dell’Al Hilal, potrebbe tornare in Serie A. Il calciatore, soprannominato per la sua statura la ‘formica atomica’, manca ormai in Italia da cinque anni. Il calciatore è prima approdato in MLS per vestire la maglia del Toronto, dove è stato sempre nominato tra i migliori calciatori, poi è passato in Arabia Saudita. Ora però il calciatore potrebbe decidere di venire in Italia nuovamente per chiudere la propria carriera. Sul classe 1987 c’è un suo ex club.

Parma, può arrivare Giovinco la prossima stagione

Sebastian Giovinco è stato vicino al ritorno in Serie A tante volte negli ultimi anni, ma questa potrebbe essere la volta giusta. Su di lui una sua ex squadra, con il quale l’attaccante ha mostrato di essere uno dei migliori nel suo ruolo in Italia tanto da arrivare alla chiamata della Nazionale maggiore. Si tratta del Parma che già a gennaio ha provato e per poco non ha acquistato nuovamente Sebastian Giovinco. Il calciatore nonostante un contratto in scadenza nel 2021 dirà addio alla propria squadra e si prepara a tornare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, possibile colpo Giovinco

Parma, si lavora per il ritorno di Sebastian Giovinco

Giovinco sembra destinato a tornare in Serie A e al suo vecchio Parma, che probabilmente dirà addio a Gervinho a fine stagione. A gennaio è stato vicino, ma adesso potrebbe essere tutto confermato per il ritorno.