Calciomercato Juventus, ora Jorginho può arrivare: il motivo

La Juventus continua ad inseguire i propri obiettivi, e questo anche e soprattutto sul mercato, dove i bianconeri si stanno muovendo parecchio anche per qualche vecchia fiamma. Una di queste è certamente Jorginho, pupillo di Sarri e obiettivo concreto per il centrocampo.

Mercato Juventus: Lampard ha scaricato Jorginho?

Jorginho è senza dubbio un giocatore che piace parecchio alla Juventus, e questo è stato confermato più volte da diverse indiscrezioni. Sarri è riuscito a valorizzarlo come non mai con il Napoli, e riaverlo con sè a Torino sarebbe una riconciliazione perfetta. Trattativa che però non si è mai rivelata facile, specie vista la centralità nel progetto che il giocatore italiano ha avuto con il Chelsea. Ora però pare che qualcosa sia cambiato: l’italo-brasiliano ha giocato pochissimo nelle ultime gare, e sembra che Lampard lo abbia quasi scaricato. O per meglio dire che non lo giudichi poi così imprescindibile come ad inizio stagione. Ora la Juventus può davvero attaccare, e chissà che non possa arrivare qualche offerta da qui a breve.

Jorginho-Juve: contropartita al Chelsea?

La Juve vorrebbe trattare con i Blues per Jorginho, ma per farlo dovrà trovare via alternative ai 50 milioni di valutazione. Magari con qualche contropartita, le quali potrebbero essere Douglas Costa, Alex Sandro e Bernardeschi, tutti profili piuttosto graditi. La sensazione è che per ora siano tutte ipotesi, ma stavolta qualcosa può cambiare.

