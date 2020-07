Calciomercato Inter, pronto il rinnovo per un pupillo di Conte

Il mercato di Serie A si fa sempre più infuocato, e le principali squadre del nostro campionato stanno portando avanti diversi tipi di operazioni, come ad esempio quella relativa a permanenze e rinnovi. L’Inter ne sa qualcosa, e pare ci siano novità su Brozovic.

Ultime Inter: rinnovo ad un passo per Brozovic

Brozovic è senza dubbio uno dei giocatori più importanti per l’Inter: centrocampista diventato ormai totale, e vero pupillo di Conte. Il tecnico non può più farne a meno, e l’ex Dinamo Zagabria pare si stia avvicinando sempre di più al rinnovo di contratto. Dopo qualche voce di mercato che era trapelata nelle ultime settimane, il croato sarebbe ormai pronto per prolungare la sua storia d’amore con i nerazzurri. In particolare, stando a quanto riportato da Todofichajes.net, il club meneghino avrebbe fatto degli importanti passi avanti, anche per quanto riguarda il dialogo con l’entourage del giocatore. Una trattativa, ormai in chiusura, che lo vedrebbe blindato fino al 2024.

Rinnovo Brozovic: l’ultimo ostacolo

L’Inter è sempre più ottimista per quanto riguarda il rinnovo di Brozovic, diventato nel corso del tempo un imprescindibile della rosa. L’ultimo ostacolo? La clausola rescissoria. L’obiettivo sarebbe proprio quello di eliminarla definitivamente, e rendere il contratto molto più elastico. Da qui a breve potrebbero arrivare altre ulteriori novità.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, Brozovic verso il rinnovo: abolire la clausola l’obiettivo