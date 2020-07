L’esperienza al PSG è finita, e non nel migliore dei modi. Edinson Cavani è pronto a rimettersi in gioco e ha già infiammato il calciomercato di mezzo mondo e anche la Serie A ha ricominciato ad inseguire il campione uruguayano.

Calciomercato Roma, Cavani più di una suggestione

Negli ultimi mesi Napoli e Inter, su tutte, hanno pensato di affidare le chiavi dell’attacco al Matador, ma l’età avanzata e la richiesta di ingaggio altissima ha fatto frenare entrambi i club che hanno virato su altri obiettivi. Ma per Cavani ci sono ancora molte chance di tornare in Serie A. Dove? Alla Roma. Per la prossima finestra di calciomercato, i giallorossi potrebbero contare su nuovi investitori in società che porterebbero la liquidità necessaria per acquitare l’ex PSG e Napoli.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

L’annuncio dell’intermediario

A parlare della possibilità è l’intermediario Gaston Fernandez che, a Ovación, ha parlato della trattativa.

“Mi hanno contattato per inviare una proposta formale a Walter Guglielmone (agente di Cavani, ndr). Se il gruppo interessato acquisisce definitivamente la Roma, vogliono Edinson. Tutto dipenderà dal fatto di riuscire o meno a prendersi la Roma perché anche se ci sono molte trattative avanzate, non è facile acquistare un club di quel prestigio oggi. Ci sono molte cose da tenere a mente, ma una delle loro priorità è quella di prendere Cavani“.

NOVITÀ – SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM: CONTENUTI E TANTO MERCATO

Potrebbero interessarti anche

Mercato Milan, Rangnick ha detto ‘sì’: c’è la firma

Calciomercato Juventus, Buffon in lacrime dopo il record: annunciato l’addio