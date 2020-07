Notizie Roma, vertice con Fonseca: si teme l’esonero

La Roma si trova ad affrontare un periodo complicatissimo: secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, è stata messa in discussione anche la figura del tecnico. Spunta una data per la decisione.

Il romanzo della vita di Fonseca

Ne ha viste il tecnico della Roma. Da bambino era in Mozambico al seguito del padre in missione; da grande ha visto le sedie degli uffici dello Shakthar Donetsk bruciare a causa della guerra civile. Come scrive il Corsport, forte di un contratto biennale da 3 milioni a stagione, pensava di aver trovato in Italia quella tranquillità così agognata. Nulla per ora è andato in fumo, se non le speranze giallorosse di andare in Champions l’anno prossimo, ma il 2020 è stato anche per lui un anno terribile. E non solo per la pandemia. Delle 9 sconfitte stagionali, 7 sono arrivate in quest’anno funesto. E se non fosse stato per quel campione che risponde al nome di Edin Dzeko, dalla ripresa del campionato sarebbero arrivate 3 disfatte in altrettante partite. Così, sono arrivate infine le parole di Pallotta, pesanti come mai prima d’ora.