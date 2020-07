Lazio-Milan, Tare non si nasconde: “Dobbiamo solo vincere per lo Scudetto”

Lazio-Milan, Tare sullo Scudetto: “Vinciamo, seguiamo la Juve in scia”

Ha parlato nel pre-partita di Lazio-Milan, il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare. Quelle che seguono, sono le sue parole ai microfoni di DAZN.

Le parole di Igli Tare

“Penso che la parola d’ordine di stasera sia la “continuità”. Dopo la vittoria della Juventus, ci sentiamo in obbligo di vincere stasera. E’ una sfida che ci può mettere in scia, è un momento difficile e vogliamo avere continuità. Chi scende in campo deve dare il massimo. Solo con la vittoria possiamo seguire la Juventus, sfruttando l’occasione”.