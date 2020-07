Lazio-Milan, le probabili formazioni: c’è Ibra, dilemma Inzaghi

Lazio-Milan è il big match del sabato di Serie A: appuntamento questa sera alle ore 21:45 allo stadio Olimpico di Roma. Diamo un’occhiata alle scelte di Pioli e Inzaghi.

Le scelte di Inzaghi e Pioli

Dopo la rimonta contro la Spal, il Milan non ha perso la sicurezza nei propri mezzi ed in più può contare su Zlatan Ibrahimovic, entrato nel secondo tempo della gara contro gli spallini ed apparso in buona condizione. Schierarlo dall’inizio potrebbe indirizzare nella maniera giusta una gara fondamentale per la corsa all’Europa League. Alle sue spalle si giocano 3 posti Calhanoglu, Saelemaekers che ha fatto bene a Ferrara, Rafael Leao tornato al gol, Bonaventura esperto e affidabile e Paquetà ancora alla ricerca della consacrazione. Scenderanno tutti in campo, 2 di loro lo faranno a partita in corso. La difesa invece appare già disegnata: Conti e Theo Hernandez agiranno sulle fasce, la coppia di centrali sarà composta di Romagnoli e Kjaer. Tra i pali Gigio Donnarumma.

Inzaghi invece si trova a dover reinventarsi l’attacco, viste le assenze di Immobile e Caicedo: ieri in conferenza stampa ha provato a sottolineare gli aspetti positivi di questa situazione, ma la verità è che schierare Luis Alberto e Correa in avanti appare un esperimento dall’esito incerto. Sulle corsie esterne agiranno Lazzari e Jony, solito centrocampo a 3 composto oggi da Cataldi, Parolo e Milinkovic-Savic. In porta Strakosha, difesa con Patric, Acerbi e Radu.

Così in campo:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Jony; Luis Alberto, Correa.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Paquetà, Calhanoglu; Ibrahimovic.