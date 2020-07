Lazio-Milan, le parole di Luis Alberto e Bennacer nel pre-partita

Lazio-Milan, le parole dei protagonisti nel pre-partita

Hanno parlato nel pre-partita di Lazio-Milan, direttamente ai microfoni di DAZN, due dei protagonisti – da una parte e dall’altra – del match. Ecco le parole di Luis Alberto e Bennacer.

Le parole di Luis Alberto

“Siamo stati un po’ sfortunati con infortuni e squalificati, oggi sono in coppia col Tucu – Correa, ndr –, già lo abbiamo fatto una volta. Ci troviamo bene, l’importante è che abbiamo recuperato qualcuno. L’obiettivo della serata è ottenere i tre punti. Obiettivo Scudetto? Per noi è un sogno, ma l’obiettivo resta la Champions League. Ottenuto quello, possiamo pensare al sogno. Passa per oggi, lo sapremo oggi se siamo più vicini al sogno”.

Le parole di Bennacer

“Avere Ibra è sempre buono per la squadra, è importante anche quando non gioca. Oggi ci aiuterà”