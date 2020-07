Juventus, Ronaldo: “Che intesa con Dybala, lo scudetto dipende solo da noi”

Cristiano Ronaldo, giocatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Torino, vinta per 4-1 dalla squadra di Maurizio Sarri.

Juventus-Torino, le parole di Cristiano Ronaldo

“Sapevamo che era una partita difficile. Noi però abbiamo lavorato bene, ora che abbiamo vinto possiamo mettere pressione alla Lazio. L’obiettivo di oggi era la vittoria. Mi serviva questo gol su punizione, dovevo riprendere fiducia per questo. Oggi dovevamo vincere e ci siamo riusciti, ora il prossimo obiettivo è la prossima partita contro il Milan. Solo a noi stessi dobbiamo guardare Con Dybala c’è un ottima intesa, stiamo segnando spesso insieme è vero, ma l’importante è che la squadra vinca a prescindere da chi va in gol ogni volta. Stiamo bene e in fiducia tutti”.

