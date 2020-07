Calciomercato Roma, Florenzi torna e va via: c’è un’italiana

Il mercato della Roma comincia ad infittirsi, e in questi ultimi giorni si è parlato di vari argomenti, a partire dai possibili nuovi arrivi, fino ad arrivare alla questione permanenze. Uno di quelli che sicuramente non resterà è Florenzi, attualmente in prestito al Valencia, e che a fine stagione farà ritorno nella Capitale.

Ultime Roma: Florenzi verso la Fiorentina

Il futuro di Florenzi è ancora parecchio incerto, ma l’unica cosa sicura è il fatto che una volta ritorno a Roma, il terzino destro dovrà trovarsi una nuova sistemazione. Nelle gerarchie di Fonseca non c’è mai stato e non ci sarà spazio per lui, e di conseguenza a quel punto ci sarà il libero ascolto di tutte le eventuali avance. La squadra più interessata è la Fiorentina, la quale ha come obiettivo quella di tornare grande e competitiva in Italia. Un interesse già radicato qualche mese fa, e che negli ultimi giorni pare sia ritornato parecchio forte. La squadra viola, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, con Pradè e Barone, avrebbe già incontrato l’agente Lucci.

Florenzi: voglia di riscatto

Questa stagione non è stata affatto facile per Florenzi, praticamente costretto a lasciare Roma, e che adesso dovrà concentrarsi su dove e come riscattarsi. La Serie A è un richiamo forte, e arrivare in una piazza vogliosa come quella di Firenze, non sarebbe affatto male. Occhio anche all’Atalanta.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Florenzi all’Atalanta per acquistare Muriel