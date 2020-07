Il calciomercato del Napoli si è infiammato sempre più nelle ultime settimane: Victor Osimhen è la pista che gli azzurri stanno seguendo e cercando di chiudere. Le prossime settimane saranno quelle decisive per la definizione dell’affare.

Calciomercato Napoli, Osimhen si avvicina: parla Gerard Lopez

Nei giorni scorsi Victor Osimhen ha visitato la città e ha incontrato la dirigenza azzurra, oltre che Gennaro Gattuso e si è convinto sempre più della prossima destinazione. Nei prossimi giorni sarà il primo colpo di calciomercato del Napoli e firmerà un contratto per i prossimi cinque anni. Della trattativa con il Napoli ne ha parlato il presidente del Lille, Gerard Lopez, ai microfoni di Le Petit Lillios.

“Avevamo diverse offerte per Osimhen. Abbiamo parlato molto, con lui c’è un rapporto eccezionale. Mi ha chiesto un consiglio e gli ho detto il nome del club che pensiamo sia meglio per lui, per il suo stile di gioco, l’allenatore e per il bene della sua carriera”.

Osimhen in azzurro: la conferma dal Lille

Il presidente del club francese ha parlato esplicitamente anche della trattativa con il club azzurro.

“Il Napoli è na squadra di poco inferiore a Juventus o Barcellona, è alla pari dell’Atletico Madrid. Se ci andrà, diventerà la star della squadra. Nella vita di un calciatore, avere Napoli ai tuoi piedi deve essere qualcosa di magnifico e Victor ha la forza di giocare sotto pressione”.

