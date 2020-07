Clamoroso quanto possa accadere alla Juventus. Il club bianconero, che negli ultimi anni ha acquistato uno dei calciatori più forti di sempre (Cristiano Ronaldo), ora potrebbe addirittura averne due insieme. Dichiarazioni di un’ex Barcellona che rivela del possibile approdo di Messi alla Juventus per fare la coppia del secolo con Ronaldo.

Calciomercato Juventus: bomba dall’ex Barcellona, Messi e Ronaldo insieme

Leo Messi, attaccante e bandiera del Barcellona, ha vestito la maglia catalana per 17 anni. Ora però la sua avventura con il club spagnolo potrebbe essere giunta al termine. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2021 che molto probabilmente non sarà rinnovato, per questo molti club pensano al possibile affare già dalla prossima sessione di mercato. A lungo è stato corteggiato dal Manchester City di Guardiola, ma un ex calciatore del Barcellona rivela che potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia della Juventus con Cristiano Ronaldo.

Messi-Juventus, le parole di Rivaldo

Non è ancora tempo di chiudere la carriera nel suo club del cuore, il Newell’s Old Boys e nemmeno il momento di approdare al Manchester City. Il club inglese sarà fuori dalle coppe europee per i prossimi due anni, per questo aumentano le speranze per la Juventus in caso di un suo addio. Intanto, Rivaldo, ex calciatore del Barcellona, ha rivelato che Messi alla Juventus rappresenterebbe un grande boom a livello economico tra sponsor, visibilità e marketing. L’ex giocatore è convinto che gli agenti stiano spingendo per formare la coppia del secolo.