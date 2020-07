La Juventus ha iniziato molto presto a costruire la squadra per la prossima stagione e dopo Arthur è pronta a piazzare un altro colpo di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Fabinho nel mirino

La squadra di Maurizio Sarri sta iniziando a girare sempre meglio e anche oggi in campo ha mostrato qualità indiscutibili. Ma i bianconeri sono pronti a puntellare ancora la rosa in vista della prossima stagione. Dopo aver chiuso l’affare Pjanic-Arthur con il Barcellona, la Juventus guarda in casa Liverpool. Stando a quanto riporta Bild i Reds hanno stanno per chiudere l’acquisto di Thiago Alcantara dal Bayern Monaco e starebbero cercando una nuova sistemazione per Fabinho. Il centrocampista brasialinano piace alla Juventus, potrebbe rappresentare la mezzala perfetta per il gioco di Sarri che chiderà alla Juve di approfittare e acquistarlo.

Fabinho-Juve, affare non semplice

Non sarà certamente semplice acquistarlo perché è e resta centrale nel gioco di Jurgen Klopp ma anche per i miglioramenti notevoli di Adrien Rabiot in maglia bianconera. Inoltre c’è da considerare la volontà del calciatore brasiliano che non è certo di voler lasciare il Liverpool, dopo aver vinto Champions League e Premier League.

