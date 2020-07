Il calciomercato dell’Inter, in poche settimane, ha preso la scena del calcio italiano: Achraf Hakimi è diventato già nerazzurro, ora si pensa alle cessioni e a trattenere i calciatori in prestito.

Calciomercato Inter, Conte vuole la permanenza di Sanchez

La scorsa settimana è stata decisiva per la conferma della permanenza di Alexis Sanchez, in prestito dal Manchester United. I Red Devils, però, hanno deciso che il cileno resterà all’Inter solo fino al termine del campionato e non potrà disputare le restanti gare dell’Europa League. Ma il desiderio di Antonio Conte è quello di trattenere il Niño Maravilla anche per le prossime stagioni, soprattutto dopo le ultime gare in cui sta mostrando grande attaccamento alla causa e voglia di mettersi in mostra. I primi tentativi messi in atto con il Manchester United per la permanenza dell’ex Barcellona non sono stati fruttuosi ma l’Inter non intende mollare. L’unico problema dei nerazzurri riguarda l’ingaggio di Sanchez: percepisce uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione e quest’anno i nerazzurri ne hanno versati 5, lasciando allo United l’onere degli altri 7.

Sanchez vuole restare in nerazzurro

Il desiderio di Sanchez è ormai chiaro, dopo gli anni in chiaroscuro ad Old Trafford: vuole restare a Milano e riguadagnarsi la fiducia e la reputazione che ha avuto fino agli anni a Wembley con la maglia dell’Arsenal. Le volontà di società e calciatore corrispondono, ora c’è da trovare l’intesa con il Man United.

