Calciomercato Inter, Guendouzi ora può arrivare: il motivo

L’Inter continua con le sue operazioni di mercato, e continua soprattutto a sondare il terreno per qualche giovane talento. Nel mirino per il centrocampo non c’è solo Tonali, ma anche un altro prospetto molto interessante, stavolta dalla Premier League: Guendouzi.

Mercato Inter: Guendouzi vicino, Arteta lo taglia fuori

Guendouzi è un obiettivo concreto per l’Inter, e nelle ultime ore pare che le due parti si siano avvicinate. Non si parla di incontri o accordo, ma di semplici indizi molto importanti. Il centrocampista è ormai ad un passo dall’addio all’Arsenal, e il motivo riguarda il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta. L’allenatore spagnolo non avrebbe tollerato qualche atteggiamento presuntuoso del francese, il quale recentemente avrebbe chiesto più minuti in campo. La decisione è ormai quasi presa definitivamente, può partire. Ecco che i nerazzurri ne possono approfittare, magari portando a Milano uno dei giocatori più talentuosi di tutto il panorama calcistico europeo. Questa la notizia riportata da cm.it.

Guendouzi-Inter: duello con la Juventus?

L’Inter studia l’affare Guendouzi, e valuta il momento più opportuno per andare ad un’eventuale carica. Strategia importante, ma che potrebbe essere rovinata dall’arrivo di un’altra pretendente: la Juventus. Anche i bianconeri nelle scorse settimane hanno fatto intendere un interesse, e chissà che non possa nascere un vero e proprio derby di mercato tutto italiano.

