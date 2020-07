Mentre la società pensa al futuro e a programmare la prossima stagione, la squadra del Milan è impegnata nella corsa alla qualificazione alla prossima Europa League. Brutto passo falso della squadra di Stefano Pioli nell’ultima giornata contro la SPAL. A Ferrara arriva soltanto un pareggio nei minuti finali, con i rossoneri che hanno rimontato il doppio svantaggio proprio al 3 minuto di recupero. Una giornata nera anche a causa di un infortunio rimediato da uno dei pilastri del 4-4-2 di Pioli.

Milan, confermato l’infortunio del campione rossonero: i tempi di recupero

E’ Samu Castillejo ad essere andato ko nella sfida contro la SPAL. Infortunio muscolare per l’esterno del Milan, che ora potrebbe dare un po’ di spazio all’ultimo giovane talento arrivato lo scorso gennaio Alexi Jesse Saelemaekers. A confermare l’entità dell’infortunio di Castillejo è stato in queste ultime ore proprio l’AC Milan sul proprio sito ufficiale. Ora i rossoneri contano di recuperare il calciatore il prima possibile per affrontare al meglio le ultime giornate di questa stagione lunga e difficile.

