Dugarry shock contro Messi: “Griezmann, hai paura di un autistico di 1,50 m?”

L’ex attaccante del Milan ieri pomeriggio ha oltrepassato il segno: nella sua trasmissione su RMC Sport, per difendere le petit diable, ha attaccato pesantemente Leo Messi.

Dugarry al vetriolo contro Messi per difendere Griezmann

Il podcast della sua trasmissione è stato rapidamente cancellato del sito internet dell’emittente radiofonica francese, ma questo non ha potuto evitare che le sue frasi facessere il giro del mondo. “Griezmann ha perso fiducia, non gioca più bene. Messi potrebbe passargli la palla un po’ di più, ma la situazione non è sorprendente. Vero è che Antoine ultimamente perde molti palloni, ma potrebbe andare a parlare con Messi e risolvere la cosa facilmente. O dovrebbe avere paura di un mezzo autistico alto un metro e cinquanta? Non deve che rifilargli un bello schiaffo se sorgono problemi“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inter, scatto improvviso per Griezmann

Le scuse di Dugarry

Quella che doveva essere una difesa dell’ex Atletico Madrid è diventato invece un attacco stupido. Così Dugarry si è affrettato a scrivere un messaggio di scuse verso chi è affetto dalla patologia da lui menzionata: “Sono davvero dispiaciuto dalle reazioni suscitate dalle mie frasi su Messi. Non volevo prendermela con le persone che soffrono di autismo. Chiedo perdono a chi si è sentito oltraggiato, mi scuserò ancora nella mia trasmissione“.

Appuntamento a oggi pomeriggio quindi: chissà se arriveranno le scuse anche nei confronti della Pulce, non menzionata nel messaggio sopracitato. Quel che è certo, è che il programma dell’ex attaccante francese chiuderà i battenti, ma questa era una decisione già presa da tempo.