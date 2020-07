Calciomercato Napoli, l’agente del campione svela tutto

La potente agenzia di Fali Ramadani ha un grande rapporto con il Napoli: molti affari sono stati chiusi in passato con il presidente De Laurentiis e quello per l’esterno potrebbe essere il prossimo…

Under-Napoli, affare in vista

Con l’addio di Callejon, resta un buco tra gli azzurri sulla fascia destra, con il solo Politano, che ha caratteristiche completamente diverse da quelle dello spagnolo. In attesa di determinare il futuro di Hirving Lozano (che giocherebbe comunque sulla fascia opposta rispetto a quella preferita) Giuntoli sta lavorando per strappare alla Roma Cengiz Under. Il turco è uno di quei profili in uscita, visto che con Fonseca non ha mai trovato troppo spazio, ma soprattutto perché tra i pochi che consentono una monetizzazione sostanziosa. Per Pallotta vale almeno 30 milioni di euro, fino a questo momento gli azzurri non si sono spinti oltre i 25, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milik alla Juventus, si va verso lo scambio

Parla l’entourage di Under

In un’intervist rilasciata al Ntvspor, uno dei collaboratori di Ramadani, Misrad Turkan, ha così dichiarato, ammettendo implicitamente i contatti con gli azzurri: “Su Cengiz non c’è solo il Napoli. Non posso dare altri dettagli, ma parliamo di uno dei club europei più importanti. L’unico pensiero del giovane però, per ora, è quello di dare una mano alla Roma, aiutando la squadra a raggiungere i suoi obiettivi per questa ultima parte di stagione. Poi rifletteremo e prenderemo quello che sarà la strada migliore per lui“.