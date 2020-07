Calciomercato Inter, Marotta incontra l’agente a Milano: pronto il colpo

Ci siamo: dopo il colpo Hakimi l’Inter sta per portare a termine un altro grande affare. Come riferisce Repubblica, è in questo momento in corso a Milano un meeting che può cambiare tutto.

L’Inter incontra l’agente di Emerson Palmieri

Ah, le fasce. Per Antonio Conte, nel suo 3-5-2, sono di importanza fondamentale: vedasi l’ultima gara col Brescia, quante azioni e gol sono arrivati da capovolgimenti di fronte e diagonali portate coi tempi giusti. Per questo, sia a destra che a sinistra, il tecnico salentino vuole dei campioni. Ingaggiato Hakimi, per la fascia mancina si punta Emerson Palmieri. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Repubblica, in questo momento Beppe Marotta è a colloquio col suo agente, provando a trovare una quadra con il Chelsea, che non ha intenzione di scendere sotto i 30 milioni per il terzino ex Roma.

Quest’anno Lampard non gli ha dato grande spazio: soltanto 19 per lui le presenze totali tra campionato e coppe, con 1 solo assist messo a tabellino. Il tecnico da Londra, poche ore fa, si è affrettato a dire che non c’è nessun discorso in atto che distragga il calciatore, ma la verità è che il brasiliano è più vicino che mai.

La strategia dei nerazzurri per concludere l’affare

Si ragiona anche sullo stipendio da offrire al classe ’94: già tre settimane fa la Beneamata ha contattato un consulente specializzato in materia fiscali se sia possibile applicare le previsioni del Decreto Crescita al caso in esame, che tra l’altro è cittadino italiano dal 2018. In tal caso, ci sarebbe un risparmio consistente e quindi un ulteriore innalzamento dello stipendio per lui.