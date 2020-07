Calciomercato Fiorentina, incontro con Lucci: si parla di 2 campioni

La Fiorentina prosegue il suo percorso di rinnovamento, a partire dal calciomercato: la dirigenza viola ha incontrato questo pomeriggio l’agente Alessandro Lucci.

La Fiorentina è su Florenzi: i dettagli

Innanzitutto, con il famoso manager questo pomeriggio Joe Barone e Daniele Pradé hanno parlato di Alessandro Florenzi. A riferirlo, è Sky Sport. L’ex cocco de nonna, attualmente si trova a Valencia e resterà in Spagna fino al termine di questa stagione. Ma il suo cartellino, è ancora di proprietà della Roma. Fintanto che ci sarà Fonseca, per lui le porte di Trigoria resteranno chiuse. Ecco quindi che si muove il mercato intorno a lui. L’incontro di oggi con il suo agente serve proprio per verificare la sua disponibilità al trasferimento a Firenze e la fattibilità dell’affare. Non sono state ancora rese nete le cifre di un possibile trasferimento: ma il suo stipendio non è certo roba da poco (3 milioni di euro). In più, il suo contratto con la Roma è valido fino al 2023: difficile che Pallotta possa concedere sconti per il suo cartellino, che attualmente vale circa 20 milioni.

Con Lucci si parla anche di Milan Badelj

Il croato, dopo aver avuto un percorso di crescita proprio in Toscana, era passato alla Lazio. A Roma non ha trovato particolare fortuna, e così, all’inizio di quest’anno, era tornato alla Fiorentina, stavolta in prestito con diritto di riscatto. Dopo essere stato titolare nella prima parte dell’anno, ha poi visto sempre più panchina, accumulando un totale di 22 presenze in Serie A. Il meeting di oggi chiarirà anche gli ultimi dubbi sulle sue possibilità di restare l’anno prossimo.