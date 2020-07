Serie A, un top acquisto per un ogni big (FOCUS CM24)

Il mercato di Serie A si sa, è sempre stato incline alle sorprese, e spesso anche a colpi intelligenti, come ad esempio i parametri zero o giocatori esperti riportati in auge al termine della propria carriera. Anche quest’anno le big del nostro campionato si stanno impegnando per portare avanti molte operazioni, al fine di rendere la lotta Scudetto sempre più competitiva. Andiamo a vedere insieme quali potrebbero essere i top acquisti per ogni big.

Mercato Serie A: i colpi della svolta

JUVENTUS-Willian: Non è di certo un mistero l’interessamento della Juve per il brasiliano, il quale è tuttoggi considerato come uno dei migliori nel palconoscenico europeo. L’ex Shakhtar ha tutte le carte in regola per diventare un imprescindibile nelle gerarchie di Sarri, allenatore che peraltro lo ha già allenato la scorsa stagione. Rapporti non idilliaci, ma comunque buoni. Con il Chelsea è diventato molto forte, e si è perfezionato parecchio anche sui calci da fermo. Il rinnovo con i Blues dovrebbe arrivare, ma la Vecchia Signora può sperare di portarlo via sui 10-15 milioni.

INTER-Dzeko: Antonio Conte ama calcisticamente Dzeko, è un attaccante che gli farebbe molto comodo, specie visto come fa girare la squadra. Sul bosniaco sono tornati tanti dubbi sulla sua permanenza in giallorosso, ed è per questo che la speranza non è affatto morta per l’Inter. Il centravanti percepisce tanto di stipendio è vero, ma la cifra d’acquisto potrebbe essere di appena 10 milioni.

NAPOLI-Boga: Probabilmente non è il primo obiettivo per la prossima finestra di mercato, ma l’esterno del Sassuolo è un profilo che piace tanto a Giuntoli e società. Stagione disarmante la sua, prestazioni eccelse e tanti gol da incorniciare. L’ex Chelsea è senza dubbio un crack, e soprattutto per il futuro potrebbe essere una carta da giocarsi. Gli azzurri dovrebbero provarci, la concorrenza si fa sempre più agguerrita. Sebbene il prezzo iniziale si aggiri sui 35 milioni, la squadra partenopea può sperare di allegerire i costi con qualche contropartita.

MILAN-Szoboszlai: Molti nell’ambiente rossonero danno quasi per certo l’arrivo di Rangnick, attuale responsabile dell’area tecnica Red Bull. Il tedesco porterà a tante novità, ed in particolare ad un ringiovanimento della rosa. Ebbene il primo obiettivo in questo senso sarebbe Szoboszlai, talento ungherese del Salisburgo. Un centrocampista molto duttile e che potrebbe diventare tra qualche anno uno dei migliori in circolazione. Il prezzo non è altissimo, e dovrebbe aggirarsi intorno ai 20-25 milioni di euro, che considerando l’età e le qualità, non sono per niente esagerati. La rivoluzione potrebbe partire da lui.

ATALANTA-Esposito: Probabilmente la miglior dote dell’Atalanta in questi anni è stato il saper puntare sui giovani. Nessuna squadra di Serie A ha valorizzato dei talenti cristallini più della Dea, e Kulusevski è l’ultimo esempio. L’obiettivo potrebbe essere quello di puntare su un giocatore di prospettiva, metterlo sotto la propria ala, e farlo diventare un fenomeno. Il profilo giusto potrebbe essere Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter che ha già fatto vedere sprazzi importanti in questa stagione. Un costo per ora molto contenuto, che potrebbe aggirarsi intorno ai 10-15 milioni. Colpo perfetto per Gasperini, vero forgiatore di diamanti grezzi.

LAZIO-Kumbulla: La Lazio sta conducendo una stagione straordinaria, e forse soltanto qualche piccolo ritocco potrebbe rendere la squadra di Inzaghi ancora più forte. Mentre in attacco e a centrocampo sembra esserci la giusta copertura, il reparto meno attrezzato è la difesa, e trovare un altro elemento per la difesa a 3, potrebbe essere doveroso nel prossimo mercato. L’uomo giusto è Kumbulla, il quale dovrebbe andar via per circa 25 milioni, considerando però soprattutto la folta concorrenza. Tare si è già attivato in questo senso, la Capitale lo aspetta.

ROMA-Cavani: La squadra giallorossa ha bisogno di una punta, specie vista l’età parecchio avanzata di Dzeko. Un giocatore che abbia fame e voglia di scrivere la storia, possibilmente Cavani. In questi giorni si sta parlando spesso del Matador, il quale andrà in scadenza di contratto tra qualche giorno, e che quindi sarà libero di firmare per chi vuole. L’arrivo della nuova società Friedkin potrebbe essere decisivo nella trattativa, all’ex Napoli si dovrà soltanto pagare il ricco ingaggio.

Di: Christian Mattera