Mattia Zaccagni è stato il grande protagonista nella partita di questa sera contro il Parma. Pochi minuti fa è stato intervistato da ‘Sky Sport‘.

Hellas Verona-Parma, le parole di Zaccagni

Autore di un gran gol nel match di questa sera, Mattia Zaccagni ha così parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘: “Ieri il mister mi ha spronato e oggi sono riuscito a segnare. Il nostro obiettivo rimane la salvezza finché non abbiamo la certezza matematica. Siamo molto contenti della vittoria di oggi che ci porta ad un buon punto in classifica. Sicuramente ci fisseremo altri obiettivi. Europa? Il mister mi ammazza (ride). Penseremo partita per partita. Juric? Mi ha trasformato di ruolo e lo ringrazio. L’anno scorso giocavo più da mezz’ala e ora in questa nuova posizione spero di ripagare la sua fiducia. Il mister ci tiene sempre svegli, non ci fa mai abbassare la guardia anche dopo le vittorie e questo spirito noi lo portiamo in campo tutte le partite. Covid? Ho sofferto molto è stato un periodo particolare, l’ho superato e fortunatamente tutto è andato per il meglio, sono riuscito a superarlo e di questo ne sono contento.

