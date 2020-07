Le formazioni ufficiali di Roma-Udinese: out Dzeko

Stanno per scendere in campo Roma e Udinese nella gara che chiude la 29ª giornata di Serie A: diamo un’occhiata alle scelte di Fonseca e Gotti.

Le line-up della sfida tra giallorossi e friulani

Il tecnico portoghese ha deciso di apportare un ampio turnover alla sua formazione: si vedranno stasera in campo parecchi volti nuovi. Uno su tutti Kalinic, in campo per permettere a Dzeko di rifiatare. Gli ospiti vedono ancora una volta in campo Lasagna dopo l’ultima doppietta, al suo fianco Okaka. Torna De Paul dalla squalifica, accanto lui agirà Jajalo.

Così in campo

ROMA (4-2-3-1): Mirante; B. Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Perez, Perotti, Ünder; Kalinic.

UDINESE (3-5-2) Probabile formazione: Musso; Nuytinck, Ekong, Samir; Stryger-Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.