Fiorentina, esonero Iachini: il sostituto è Luciano Spalletti

Fiorentina, Spalletti per il dopo Iachini: il tecnico potrebbe essere subito esonerato

La Fiorentina viene da una brutta sconfitta contro il Sassuolo ed è in piena crisi in questa stagione. Il nome di Luciano Spalletti è quello in auge per sostituire Beppe Iachini, vicino all’esonero. Per Rocco Commisso si tratterebbe di un nuovo esonero, dopo quello di Vincenzo Montella che fu sostituito proprio dal tecnico attuale. Ma ecco, i risultati che mancano potrebbero convincere il presidente a fare una nuova scelta, questa volta in via definitiva. E’ chiaro che l’arrivo di Luciano Spalletti, nelle intenzioni, è un arrivo ben preciso, che farà da collante per la prossima stagione.

Fiorentina, ecco Spalletti: secondo le voci, sarebbe vicinissimo ai viola

La situazione è sfaldata in casa Fiorentina, con l’ex Inter che potrebbe arrivare a sistemare il caos all’interno del club. La squadra viola non riesce più a fare risultato ed è per questo che Commisso andrà a cambiare. Nessun passo falso, la Fiorentina non può permetterselo, e da Radio Radio, direttamente dalla voce di Ilario Di Giovanbattista, arriva la notizia: “Spalletti è vicino alla Fiorentina ed essendo da sempre un tifoso viola, sarebbe la soluzione più giusta”. L’allenatore ex Roma e Inter, inoltre, ha vestito la maglia della Fiorentina per lunghi anni, nel corso della sua carriera da giocatore, quando era ancora giovanissimo. Si attendono altre notizie, con i viola che potrebbero esonerare Beppe Iachini in questi giorni.