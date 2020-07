Fiorentina-Sassuolo, De Zerbi svela la promessa di Carnevali

Dopo la partita che ha visto il suo Sassuolo battere la Fiorentina per 3-1 a Firenze, il tecnico dei romagnoli è stato intervistato da ‘Sky Sport‘.

Fiorentina-Sassuolo, le parole di De Zerbi

Vittoria convincente del Sassuolo che batte una Fiorentina irriconoscibile per 3-1. L’allenatore dei biancoverdi, Roberto De Zerbi è soddisfatto della partita dei suoi ragazzi: “Abbiamo una squadra zeppa di talenti, mi complimento con tutta la squadra per la grande vittoria di questa sera. Non era assolutamente facile. Europa? Noi partiamo sempre per salvarci, poi sta a noi. Sabato contro il Lecce speriamo di chiudere presto il discorso salvezza e vincendo potremmo scavalcare due-tre squadre che ci precedono. Torniamo a pensare alla prossima partita che sarà a breve. Caputo? E’ insostituibile per quello che ha fatto quest’anno , per l’intelligenza calcistica che ha, per come attacca lo spazio. E’ un giocatore completo, però avendo questo tour de force di partite però devo gestire anche le forze. Defrel? Lo ha sostituito degnamente e si è visto questa sera. Boga? Io ammiro tutti i giocatori della mia squadra che continuano a darmi delle soddisfazioni incredibili. Fortuna che ho l’imbarazzo della scelta lì davanti e giocando ogni tre giorni ho molte possibilità di scelta. Rinnovo? Sono rimasto qui perché sto bene, la Fiorentina non mi ha mai chiamato”.