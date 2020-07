Calciomercato Napoli, colpo da 31 milioni: accordo vicino

Calciomercato Napoli, Under in orbita azzurra: gradimento totale, vicino anche l’accordo con la Roma

Non solo Victor Osimhen, il Napoli muove passi importanti per quello che sarà il calciomercato di settembre. Cengiz Under è sempre più convinto di trasferirsi in azzurro, lì dove troverebbe il vecchio amico Kostas Manolas. Magari i due si saranno già scambiati qualche messaggio, con il difensore greco pronto a convincerlo, dopo la scintilla scoppiata con il popolo partenopeo e la gioia del suo primo trofeo azzurro. Il Napoli troverebbe un altro acquisto dalla Roma, con i rapporti splendidi tra i due club, che potrebbero lavorare per diverse operazioni. Ma quella principale porterebbe il turco a Napoli, con il gradimento da parte degli interessati.

Napoli, ecco Under: 31 milioni per ottenerlo, la Roma ne chiede 4 in più: tutti i dettagli della trattativa

Stando a quanto rivelato da Il Messaggero, ci sarebbe già l’offerta del Napoli per il calciatore: sul piatto ci sono finiti 25 milioni più 6 di bonus e le richieste della Roma sono praticamente vicine a quella che è la proposta azzurra. Inizialmente la valutazione del club giallorosso era più verso i 40 milioni, ma dalla Capitale sembra essersi ammorbidita la stessa società. Tra domanda è offerta ci sono solo 4 milioni di differenza, perché la Roma ne chiede 35. Insomma, manca poco tra le due società e le parti invece – calciatore e club azzurro – sembrano indirizzate verso la stessa direzione. Non solo Osimhen dunque, dopo Milik, il Napoli avrebbe già individuato il sostituto pure di Callejon.