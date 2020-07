Calciomercato Milan, Raiola porta in rossonero il suo campione

Calciomercato Milan, Lozano in rossonero: il possibile nuovo scenario in Serie A

Al centro del calciomercato, per i club italiani, c’è sicuramente Hirving Lozano. Il messicano potrebbe approdare al Milan, per mano di Raiola. E’ la nuova idea per liberare il Napoli dal pesante cartellino del calciatore, ma soprattutto per rivalutare quello che è il suo cartellino. L’intenzione di Mino Raiola sarebbe quella di fare da intermediario, per risolvere la questione legata al messicano. Il calciatore si è ritrovato catapultato in una realtà diversa da quelle che erano le aspettative. Arrivato a Napoli con il peso di essere il calciatore più pagato dell’intera storia partenopea, è finito ai margini del club. Gennaro Gattuso sta provando ad inserirlo nei suoi schemi e il calciatore si è fatto trovare pronto, ma sembrano comunque pronte a dividersi le strade di calciatore e società.

Milan, ecco Lozano: è lui il colpo dell’estate, il Napoli troverebbe nei rossoneri l’acquirente per 40 milioni

Stando a quanto rivelato dai colleghi del Don Balon, l’ex PSV potrebbe andar via dal Napoli, ma non dall’Italia. Una nuova chance arriverebbe da Milano, sponda rossonera. Il club potrebbe andare a proporre i 40 milioni chiesti da Aurelio De Laurentiis, che coglierebbe al volo l’occasione. Il patron del Napoli cederebbe infatti Lozano solo ad una cifra vicina al costo d’acquisto, per non realizzare una minusvalenza sul giocatore. Il Milan, per il Chucky, rappresenterebbe una nuova chance per affermarsi in Italia.