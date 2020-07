Il calciomercato della Juventus entra sempre più nel vivo. Dopo aver sistemato i bilanci e chiuso l’affare Pjanic-Arthur, in casa Juve si guarda anche ai rinnovi di contratto.

Calciomercato Juventus, Dybala rinnova: le ultime

Il ritorno in campo dopo la pandemia ha visto un protagonista assoluto in casa Juventus: Paulo Dybala. Solo la serata dell’Olimpico contro il Napoli è andata male, poi in campionato ha sempre segnato e dimostrato di essere entrato in piena sintonia con Cristiano Ronaldo. Tre gol in tre partite, tutti di pregevolissima fattura. Il suo sinistro ha incantato mezza Europa e convinto ancora di più la Juventus che il rinnovo di contratto è l’unica strada da percorrere per il futuro. Stando alle ultime notizie di mercato riportate da TMW, sono giorni molto intensi per il rinnovo del contratto fino al 2025.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE ULTIME NEWS DI MERCATO

Dybala: la nuova bandiera bianconera

Con il rinnovo fino al 2025 l’obiettivo è quello di far diventare Paulo Dybala la bandiera della Juventus. Nelle ultime sessioni di calciomercato è stato al centro di importanti movimenti di mercato, verso la Serie A e la Premier League, soprattutto. Ad oggi, però, la certezza è che continuerà a vestire la maglia bianconera: almeno per i prossimi cinque anni. A giorni potrebbe esserci la fumata bianca.

NOVITÀ – UNISCITI ALLA NOSTRA PAGINA INSTAGRAM: AGGIORNAMENTI DI MERCATO SUPER VELOCI

Potrebbero interessarti anche

Mercato Juventus, colpo a parametro zero dalla Francia

Calciomercato Inter, Aubameyang parla del suo futuro