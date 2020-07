Calciomercato Juventus, colpo a zero dalla Francia

Calciomercato Juventus, Nkounkou: il classe 2000 sarà bianconero

Il calciomercato dei parametro zero è sempre seguito con molta attenzione dalla Juventus. Il club bianconero ha già piazzato il primo colpo di mercato, prendendo il giovane Arthur dal Barcellona e dando via Miralem Pjanic, in un’operazione già conclusa anticipatamente e che vedrà i giocatori trasferirsi solo al margine della stagione. Ma ecco, non si fermeranno qui le operazioni di Fabio Paratici. Il CFO della Juventus è pronto a piazzare un altro colpo, questa volta a costo zero. Arriva direttamente dalla Francia l’obiettivo per il calciomercato, ed è il giovane Niels Nkounkou.

Juventus, Nkounkou per il futuro: il francese arriverà dal Marsiglia a costo zero

Stando a quanto rivelato dai colleghi de L’Equipe, dirà addio dal Marsiglia. Nessun rinnovo con il club per il classe 2000 e il motivo sarebbe legato alla sua voglia di andare ad unirsi ad uno dei migliori club al mondo. Parliamo della Juventus, perché Fabio Paratici avrebbe anticipato tutte le altre e starebbe per aggiudicarsi il talento francese. Un colpo per il futuro, considerando la sua età. Ma la Juventus, secondo invece France Football, avrebbe battuto la concorrenza degli scout, sempre molto bravi su colpi di questo calibro, del Lipsia. Il calciatore è un terzino sinistro e potrebbe dunque essere aggregato alla prima squadra, facendosi trovare pronto in qualità di riserva numero uno ad Alex Sandro.