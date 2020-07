Achraf Hakimi è un nuovo difensore dell’Inter: è ufficiale il primo colpo di calciomercato della società nerazzurra. In vista della prossima stagione, Piero Ausilio e Beppe Marotta hanno già regalato il primo rinforzo ad Antonio Conte.

Calciomercato Inter, Hakimi è nerazzurro: il comunicato

Sul sito dell’Inter è apparso pochissimi minuti fa il comunicato ufficiale che ha determinato l’acquisto di Achraf Hakimi dal Real Madrid.

“Achraf Hakimi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore marocchino classe 1998, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Real Madrid, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025“.

I dettagli dell’affare Hakimi

Non ha fornito ulteriori dettagli la società nerazzurra sull’acquisto del difensore marocchino. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Borussia Dortmund, sorprendendo mezza Europa. Al termine della Bundesliga ha fatto ritorno al Real Madrid ma ha preferito accettare la corte dell’Inter per ritagliarsi lo spazio necessario per farsi notare. La titolarità, infatti, sarebbe stata compromessa al Santiago Bernabeu per la presenza di Dani Carvajal, difensore su cui Zinedine Zidane fa pieno affidamento. L’affare si è concluso per una cifra vicina ai 45 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il difensore marocchino guadagnerà 5 milioni di euro a stagione.

