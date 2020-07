Atalanta, Gosens: “Vittoria meritata e fondamentale, bravi in difesa contro il Napoli”

Atalanta-Napoli, termina con una vittoria dei bergamaschi il match di Serie A. Le parole di Robin Gosens al termine del match a DAZN.

Queste le parole del calciatore dell’Atalanta:

“Sono assolutamente contento per i gol e gli assist che sto servendo per la squadra. Siamo felici per la vittoria di oggi, conta tantissimo per la posizione in campionato. Erano fondamentali i tre punti oggi contro il Napoli. Vogliamo pensare partita per partita, stiamo bene e dopo un brutto periodo stiamo dando tutto per regalare un piccolo sorriso alla nostra gente. Il Napoli ha tirato molto da fuori area, siamo felici per la partita difensiva che abbiamo fatto”.

