Atalanta-Napoli, termina con una vittoria dei bergamaschi il match di Serie A. Le parole di Gian Piero Gasperini al termine del match. La Dea vince contro il Napoli in un match chiave per la corsa al quarto posto e alla qualificazione alla prossima Champions League. Vantaggio netto dell’Atalana su Roma e Napoli che ora sanno di non avere più chance. Altro anno fantastico della squadra di Gasperini. Vittoria di misura nella ripresa del match, con il Napoli che non è praticamente sceso in campo dopo un ottimo primo tempo. Gasperini ha parlato in conferenza stampa elogiando la prestazione della propria squadra e dedicando la vittoria ai tifosi a casa.

Atalanta-Napoli, le parole di Gasperini

Queste le parole dell’allenatore dell’Atalanta:

“Felice della prestazione di tutta la squadra. Abbiamo fatto una grande partita difensiva contro un Napoli molto forte. Lo stesso era accaduto contro la Roma. Il Napoli non ha mai provato a farci male davvero, solo con Fabian Ruiz sul 2-0. Vincere oggi era fondamentale. Il Napoli non può più raggiungerci e abbiamo un grande vantaggio sulla Roma. Possiamo tornare in Champions anche il prossimo anno. Penseremo alla Champions di quest’anno più avanti. Inutile fare ora i calcoli. Ho un grande gruppo qui più tanti giovani di talento. Possiamo puntare ai 100 gol, ma non sarà facile. Dedichiamo la vittoria al pubblico che oggi era purtroppo ancora assente”.

