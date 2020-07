Conferenza prepartita per il tecnico della Roma, Paulo Fonseca. Domani sera i giallorossi ospiteranno l’Udinese di Luca Gotti.

Fonseca: “Campionato finito? Sbaglia chi lo pensa“

Domani sera la Roma ritorna in campo, dopo il ko di Milano. I giallorossi di Fonseca affronteranno l’Udinese, reduci dalla sconfitta in casa contro l’Atalanta. L’allenatore portoghese carica i suoi in vista del match di domani: “Voglio che la squadra domani faccia la stessa prestazione come all’andata. Dall’inizio della stagione i miei ragazzi sono cresciuti molto. Non mi aspettavo di perdere contro il Milan perché i giocatori si erano allenati molto bene. Sono pronti a riscattarsi.

Non me la sento di fare un bilancio della stagione: dobbiamo pensare solo alla partita di domani e a quelle che verranno. Chi pensa che il campionato sia finito sbaglia assolutamente. Dobbiamo disputare ancora dieci partite e vincerle tutte. Sono fiducioso che domani la Roma affronterò l’Udinese con le giuste motivazioni“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter e Roma, Sanchez e Smalling restano fino a fine stagione (UFFICIALE)

Ancora Fonseca: “Smalling per l’Europa League? Sicuro giocherà domani“

“Domani non so se Mkhytarian giocherà o meno, deciderò nelle prossime ore perché dopo due giorni affronteremo il Napoli. Smalling dopo il campionato? Di sicuro domani sarà in campo, in Europa League non so. Paul Lopez? Non è ancora pronto. E’ vero che si sta allenando con noi, ma in porta giocherà Mirante“.