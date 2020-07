Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la partita vinta dalla sua Inter contro il Brescia al Meazza.

Inter-Brescia, le parole di Conte

Vittoria roboante per i neroazzurri di Conte. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione rispetto alle parole del mister: “Sicuramente c’è soddisfazione perché siamo stati bravi a vincere la partita. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della mia squadra perché non si sono mai fermati. Hanno pressato e corso sempre, siamo stati bravi a non subire gol. Segnare tanti gol ci deve dare soddisfazione perché abbiamo fatto una prestazione positiva. Dal punto di vista dell’impegno Lautaro non gli si può rimproverare niente, per le occasioni che abbiamo creato meritava di segnare.



Sono molto tranquillo, stiamo affrontando questo mini-torneo sapendo che ho a disposizione dei ragazzi professionali, seri e che vogliono bene all’Inter. Poi possiamo avere qualità o difetti, ma ce li hanno tutti. Sulla serietà dei ragazzi non ho dubbi perché lavorano ogni giorno. Per il cuore e generosità che mettono non gli si può dire nulla. A volte dispiace perché paghiamo delle disattenzioni gravi che quest’anno ci hanno tolto diversi punti in classifica. Sanchez? Lo apprezzavo dai tempi dell’Inghilterra, lo abbiamo preso come terzo attaccante. Il problema è che noi abbiamo fatto un percorso con Lautaro e Lukaku senza avere alternative, pensate che l’anno scorso Esposito giocava con la primavera. Sono sicuro che ci darà una grande mano fino alla fine della stagione”.

