Calciomercato Roma, Cavani arriva ad una sola condizione

La Roma continua a pensare ad un attaccante, e l’obiettivo più suggestivo continua ad essere Cavani. Il Matador, in scadenza con il PSG, è il vero sogno, ma portarlo nella Capitale non sarà affatto un’impresa facile. Il problema più grosso? L’ingaggio dell’ex Napoli.

Ultime Roma: la sola condizioni per cui può arrivare Cavani

Cavani è attualmente una delle prede di mercato più ambiti, e basterebbe guardare i suoi numeri per capirne il motivo. L’attaccante uruguaiano ha letteralmente seminato il panico tra Serie A e Ligue 1, e ora parecchie big stanno piombando su di lui. Tantissime voci proveniente proprio dal nostro campionato lo vedono molto vicino, in particolare alla Roma. La squadra giallorossa vorrebbe tentare il colpaccio, e l’offerta presentata ultimamente è molto interessante. L’unico problema però riguarda l’ingaggio del giocatore, attualmente un ostacolo parecchio importante. Ecco che Cavani può arrivare ad una sola condizione: il cambio di società per la squadra capitolina. A quel punto lo stipendio percepito dal Matador non sarebbe affatto un problema, questo stando a quanto riportato da Il Romanista.

Cavani: duello con l’Inter

Il futuro di Cavani è ancora parecchio incerto, specie se andiamo a considerare l’enorme concorrenza su di lui. La Roma ci sta provando con grande intensità, ma attenzione anche all’Inter. Che possa nascere una sfida tutta italiana di mercato?

