Il calciomercato del Napoli entra sempre più nel vivo. Oggi nel capoluogo campano sono arrivati Victor Osimhen e i suoi agenti per parlare con Gattuso e conoscere meglio il progetto azzurro. Ma le ultime notizie di mercato di Sky Sport portano anche ad un nome nuovo per il centrocampo.

Calciomercato Napoli, Szoboszlai per il centrocampo: le ultime

Allan potrebbe dire addio in estate: l’Everton di Carlo Ancelotti è in pole position per il brasiliano che accetterebbe volentieri la destinazione inglese. C’è anche la Juventus di Maurizio Sarri sulle tracce del brasiliano. Per questo il Napoli si guarda intorno e dopo aver quasi concluso l’affare Osimhen per l’attacco, si è fatto avanti anche per Dominik Szoboszlai. Il centrocampista classe 2000 del Salisburgo ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro e gli azzurri, stando alle ultime indiscrezioni di Sky Sport, lo hanno scelto per il futuro.

Milan su Szoboszlai, aumenta la concorrenza

Il Milan della prossima stagione dovrebbe essere affidato a Ralf Rangnick che conosce benissimo i baby campioni targati Red Bull. Il centrocampista austriaco è uno dei pallini del prossimo allenatore rossonero e ha già un accordo di massima con lo stesso tecnico. Ma il Napoli non molla e, anzi, cerca di anticipare tutti. Nei prossimi giorni, secondo le notizie di calciomercato di Sky Sport, gli agenti di Dominik Szoboszlai saranno in Italia per incontrare la dirigenza azzurra.

Dopo Victor Osimhen, dunque, il Napoli punta un altro giovanissimo talento europeo. Inoltre il club azzurro è sulle tracce di Cengiz Under, esterno in uscita dalla Roma che piace tanto a Gennaro Gattuso: potrebbe essere il sostituto di José Callejon.

