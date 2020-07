Victor Osimhen è arrivato ieri a Napoli per una visista alla città, al centro sportivo e per un colloquio con Gennaro Gattuso. Oggi incontrerà Aurelio De Laurentiis e potrebbe definire il suo accordo con il Napoli che chiuderebbe, così, il primo colpo del prossimo calciomercato.

Calciomercato Napoli, gli agenti di Osimhen spiegano la situazione

Uno dei membri dell’entourage di Victor Osimhen, Osita Okolo (anche cognato del giovanissimo attaccante), ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, in cui ha spiegato i prossimi passi da fare prima della conclusione del primo colpo di calciomercato del Napoli.

“Ieri si è diretto subito al primo incontro con il club. Mi ha detto di essere rimasto impressionato positivamente dalle persone di Napoli e dalla città che lo ha accolto subito molto bene. Ha capito subito che il popolo napoletano è molto accogliente e caloroso. Poi ha incontrato Gattuso e hanno parlato del progetto Napoli ed è rimasto anche qui molto impressionato. Oggi incontrerà il presidente De Laurentiis. Comunque, è andato tutto per il verso giusto. Adesso bisogna soltanto prendere una decisione sul futuro del ragazzo”.

Affare Osimhen, ecco quando si chiude

Osita Okolo, poi, ha parlato della definizione dell’affare che potrebbe arrivare molto presto, soprattutto dopo l’imminente incontro con il patron azzurro.

“Le impressioni sono state molto positive, di certo fa già molto piacere che un club come quello azzurro si sia interessato così tanto nei confronti di Victor. La Serie A sarebbe comunque un passo importante per un giovane calciatore come lui. Non credo che ci saranno problemi tra il Napoli ed il Lille. Credo che presto troveranno un accordo formale. Adesso serve solo convincere Victor. Vediamo cosa l’incontro di stamattina sarà risolutivo”.

