Calciomercato Fiorentina, in arrivo la decisione sul nuovo tecnico

La Fiorentina sta conducendo una stagione piena di alti e bassi, e gli ultimi risultati sono stati la prova di come la squadra viola non sia ancora matura per tornare tra i grandi. Complice una rosa forze imperfetta, e un allenatore che non convince appieno. Proprio a propositio del tecnico, pare siano in arrivo diverse novità.

Ultime Fiorentina: Iachini in bilico, decisione prima del 2 agosto

Quello di Iachini sulla panchina della Fiorentina, è stato un operato difficile da interpretare. Partito in maniera positiva, le lacune si sono presentate qualche gara dopo, e post pandemia lo scenario non è cambiato molto. Commisso pensa a come riportare la sua squadra in vetta alle gerarchie in Italia, e pensa soprattutto a qualche possibile cambio di rotta. Il futuro di Iachini è in bilico più che mai, e una decisione definitiva sarà data entro il 2 agosto, possibile deadline. Ovviamente la valutazione verrà data in base ai risultati ottenuti in queste ultime 10 gare di campionato.

Fiorentina: tutte le opzioni per la panchina

Iachini potrebbe dire addio al termine della stagione, e Commisso e dirigenza stanno già pensando ai possibili sostituti. Il nome più caldo è quello di Giampaolo, mentre subito dopo ci sono De Zerbi, Liverani e Juric. Tutti tecnici molto interessanti, e che nel corso di questi anni hanno assimilato tanta esperienza tra Serie A e Serie B.

