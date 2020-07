Dopo il pareggio tra il Bologna ed il Cagliari, il tecnico dei felsinei non nasconde l’amarezza di non aver portato a casa il bottino pieno.

Bologna-Cagliari, le parole di Mihajlovic

Un punto che non fa contento Sinisa Mihajlovic. Al ‘Dall’Ara’ i ragazzi del serbo non vanno oltre l’1-1 contro un buon Cagliari targato Walter Zenga. A fine partita l’ex tecnico della Sampdoria ha così commentato: “Siamo rammaricati per il risultato. Non riuscire a vincere quest’oggi fa molto male, non posso rimproverare nulla ai ragazzi che hanno dato tutto quello che avevano. Ci sono da giocare ancora nove partite fino alla fine del campionato, poi tireremo le somme. In tutta la partita abbiamo tirato sette volte in area di rigore e non abbiamo fatto gol.

Per quanto riguarda il gol del Cagliari ho molti dubbi per la posizione sospetta di Joao Pedro, ma non voglio cercare scuse. Barrow? Ha fatto una grande partita, considerando che è la seconda che fa in tre giorni. Però non mi accontento, voglio sempre il massimo da lui e dagli altri. Si vede che il ragazzo ha qualità e che ha ottimi margini di miglioramento“.

Ancora Mihajlovic: “Formazione contro l’Inter? Non ne ho idea“

Domenica pomeriggio si ritorna in campo contro l’Inter, sua vecchia squadra: “Non so davvero chi metterò in campo, valuterò in questi giorni. Abbiamo tempo per preparare questa partita e intendiamo vincere“.