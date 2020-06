Oroscopo di domani 1 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Stai vivendo un buon periodo della tua vita, ricco di soddisfazioni e di colpi di scena. Attenzione però a quanto potrebbe accadere questo mercoledì, specialmente in amore: la tua relazione sta attraversando un momento di dubbio, e con il tuo partner c’è a rischio la sintonia di coppia.

Toro. Sei una persona molto matura, ma spesso ti ritrovi in situazioni inaspettate. Ti fai coinvolgere troppo dalle persone al tuo fianco, e questo ti porta ad affrontare il tutto con estrema paura.

Gemelli. Una giornata piuttosto positiva per te: sei circondato da persone che ti vogliono bene, e vivrai dei bei momenti. Anche sul lavoro tutto fila liscio, con una promozione che potrebbe avvicinarsi per te.

Cancro. Sei un po stanco, ultimamente hai lavorato parecchio, e lo stress si è fatto sentire. E’ arrivato il momento di riposarti e di goderti un po di più la famiglia.

Leone. Hai trascurato il tuo partner un po troppo, e soltanto adesso ti rendi conto dei tuoi errori. I litigi ora vanno affrontati, ma il chiarimento sarà difficile da avere. Hai deluso la persona sbagliata.

Vergine. Grandi notizie per te: finalmente hai avuto le gioie di cui tanto avevi bisogno. Sia sul lavoro che in amore infatti le cose vanno per il meglio, in generale questa settimana potrebbe essere la migliore per te per un bel po di tempo.

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Una settimana molto difficoltosa per te, sei un po nervoso a causa di qualche litigio, e da qui a breve potresti ritrovarti ad affrontare il tutto. Una scocciatura per te.

Scorpione. Sei un po deluso da una persona a te cara, non te lo aspettavi e questo ti fa stare molto male. Cerca però di non abbatterti, se ti vuole bene tornerà da te.

Sagittario. Ci sono dei limiti, nelle prossime settimane starai più tranquillo. Le prossime sono giornate piene di emozioni. Potresti mettere in gioco questioni personali e familiari o di lavoro.

Capricorno. Ti senti energico e con tantissima voglia di fare, cerca di sfruttare questa cosa per prendere nuove iniziative sia lavorative che nelle relazioni interpersonali. Non esagerare con le spese però, le tue finanze potrebbero risentirne.

Acquario. Sei molto confuso. Sembra tutto molto strano in questo periodo. Fine settimana di nervosismo. Prudenza anche nei rapporti interpersonali.

Pesci. l vostro morale è messo fortemente a dura prova. Sembra quasi che nulla vada come dovrebbe. Ci sono molti dubbi anche in amore ma da domani dovreste iniziare a concentrarvi meno sulle cose che non vanno, è l’unico modo per risollevarvi.

L’oroscopo delle squadre

Inter-Pesci: Ultimamente la squadra di Conte ha trovato parecchie difficoltà, soprattutto dal punto di vista fisico. Anche il morale non è alle stelle, e questa partita potrebbe essere una delle ultime chiamate per quanto riguarda lo Scudetto. I nerazzurri avranno bisogno di concentrazione massima, anche se sono i favoriti.