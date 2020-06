News Bologna: infortunio per un rossoblù. Tegola per Mihajlovic

Nella sfida di domani sera contro il Cagliari, il tecnico serbo dovrà fare a meno del suo centrocampista che starà fuori per una decina di giorni.

Infortunio per Poli. Per lui dieci giorni di stop

Brutte notizie per Sinisa Mihajlovic. Infatti nel match di domani sera, in casa, contro il Cagliari dovrà fare a meno del suo capitano Andrea Poli. Il centrocampista ex Milan si è fatto male al semimembranoso sinistro e ne avrà per una decina di giorni. Quasi sicuramente salterà anche la sfida di domenica contro l’Inter, sua vecchia squadra.

Sul sito del Bologna è apparsa questa dichiarazione: “Gli esami in cui è stato sottoposto Andrea Poli hanno evidenziato uno stiramento del semimembranoso sinistro: i tempi di recupero vanno tra i 7-10 giorni“. Si spera nel recupero nel derby emiliano contro il Sassuolo.

Contro il Cagliari mancheranno anche Mbaye e Santander

Sfida alla pari tra i bolognesi ed i sardi. In classifica la differenza è di solo un punto (la squadra di Zenga è a quota 38, quella di Mihajlovic a 37). Nella sfida contro gli uomini dell’ex tecnico del Catania, oltre all’infortunato Poli, mancheranno sia Mbaye che Santander ancora in infermeria. In attacco giocherà Palacio affiancato da Musa Barrow, Roberto Soriano e Riccardo Orsolini. Al posto di Poli giocherà Jerdy Schouten che nella gara vinta contro la Sampdoria è subentrato dalla panchina.