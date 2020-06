Dopo un primo tempo complicato e a reti bianche, la Juventus sblocca la gara contro il Genoa con un grandissimo gol di Paulo Dyabala. Ci pensa, poi, Cristiano Ronaldo a raddoppiare con uno dei suoi gol: bolide dai 25 metri.

Genoa-Juventus, la perla di Dybala e il bolide di Ronaldo

La Joya della Juventus si rivela ancora decisivo per i bianconeri: il match contro il Genoa è sbloccato da un suo sinistro su cui Mattia Perin non ha potuto opporsi. Azione spettacolare del numero 10 della Juve che dopo un doppio dribbling si è aggiustato la palla sul sinistro dal vertice dell’area destro e ha calciato benissimo in porta. E’ la seconda perla di Paulo Dybala dopo quella trovata contro il Lecce e il Bologna nelle scorse due gare. Il Genoa, poi, è crollato e ci ha pensato Cristiano Ronaldo a raddoppiare con una rete delle sue: bolide dai 25 metri dopo un’azione personale e, anche in questo caso, un Perin impossibilitato ad intervenire.