La Juventus vince a Marassi contro il Genoa e tiene ben salda la vetta della classifica: ecco gli highlights del match.

Genoa-Juventus, gli highlights della gara

Parte Paulo Dybala ad aprire le danze: sigla una rete spettacolare, una delle sue. La Joya della Juventus si rivela ancora decisivo per i bianconeri: il match contro il Genoa è sbloccato da un suo sinistro su cui Mattia Perin non ha potuto opporsi. Azione spettacolare del numero 10 della Juve che dopo un doppio dribbling si è aggiustato la palla sul sinistro dal vertice dell’area destro e ha calciato benissimo in porta. E’ la seconda perla di Paulo Dybala dopo quella trovata contro il Lecce e il Bologna nelle scorse due gare. Il Genoa, poi, è crollato e ci ha pensato Cristiano Ronaldo a raddoppiare con una rete delle sue: bolide dai 25 metri dopo un’azione personale e, anche in questo caso, un Perin impossibilitato ad intervenire. Il terzo gol lo ha siglato Douglas Costa al 73′, pochi minuti dopo l’ingresso in campo con un sinistro delizioso di sinistro. Accorcia le distanze Andrea Pinamonti con il gol della bandiera al 75′ che, però, non vale tanto. CLICCA QUI PER LA SINTESI COMPLETA DEL MATCH