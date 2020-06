Il calciomercato della Roma comincia prima del previsto: dopo la fine del prestito annuale, scaduto quest’oggi, Robin Olsen tornerà in giallorosso, anche a giocarsi le sue carte.

Calciomercato Roma, Olsen torna in giallorosso

Il portiere svedese era stato girato in prestito al Cagliari per la stagione attuale, fino al 30 giugno. Dopo il Coronavirus quasi tutti i club hanno rinnovato le scadenze ferme ad oggi 30 giugno fino alla fine della stagione ma non il Cagliari. Olsen, dunque tornerà alla Roma domani e si inserirà nel nuovo gruppo di Fonseca dopo una stagione molto positiva in rossoblù. Fino al ritorno in campo di Alessio Cragno, infatti, il portiere era titolarissimo e molto diverso da quello ammirato a Roma l’anno precedente. Con il ritorno del portiere italiano, invece, è iniziata l’alternanza e lo svedese ha deciso di non voler restare alla Sardegna Arena.

Olsen, il messaggio al Cagliari

Così tornerà alla Roma, diventando il primo colpo di mercato della prossima stagione. I giallorossi dovranno decidere se tenerlo o cederlo definitivamente. Intanto suo social network, Olsen ha voluto inviare un messaggio con cui chiariva la posizione.

“È stata una stagione lunga e particolare fino alla fine. Sono orgoglioso del tempo trascorso qui: mi mancheranno i tifosi e i miei compagni di squadra. Sarò sempre riconoscente per l’affetto e per il sostegno ricevuti. Al Cagliarica auguro buona fortuna per il resto della stagione“.

