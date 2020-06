Calciomercato Napoli, previsto un incontro per Osimhen

Il Napoli porta avanti il suo mercato, e lo fa in ottica nuovi acquisti. La squadra azzurra vorrebbe rinforzare il reparto offensivo, possibilmente con una punta giovane e con molta prospettiva. Il nome più caldo delle ultime settimane è quello di Osimhen, talentuoso centravanti in forza al Lille.

Mercato Napoli: incontro con l’entourage di Osimhen

Osimhen è ad oggi il grande obiettivo per l’attacco del Napoli, intenzionato a rinfrescare la rosa puntando ai giovani di talento. L’attaccante si è messo in grande luce in questa stagione, segnando tanti gol e risultato uno dei migliori in tutta la Ligue 1. Sarebbe indubbiamente un grande colpo, e la dirigenza azzurra vorrebbe chiudere il più in fretta possibile: stando a quanto riportato da Sky, il club partenopeo incontrerà l’entourage del calciatore prima di andare a trattare con il Lille.

Colpo Osimhen: tra prezzo e concorrenza

Il Napoli sa bene di dover faticare parecchio se vuole prendere Osimhen, e i fattori di rischio sono davvero tanti ed alti. Inanzitutto il primo problema sorgerà con la valutazione del giocatore, per il quale vengono richiesti non meno di 50 milioni. Cifra molto alta, e che potrebbe spaventare De Laurentiis. Poi c’è la questione concorrenza: Milan, Tottenham e Liverpool continuano ad essere in agguato. Gli azzurri spingono, ma ci vorrà tanto impegno e sudore.

